Alan Wake: TV-Serie befindet sich in Entwicklung - 4Players.de

Contraction Films arbeitet zusammen mit Remedy an einer TV-Serie zum atmosphärischen Mystery-Action-Thriller Alan Wake, der im Jahr 2010 nach einer gefühlten Ewigkeit auf der Xbox 360 erschien und sich um den gleichnamigen Autor dreht, der unter einer Schreibblockade leidet, aber plötzlich mit gruseligen Begegnungen und Ereignissen aus seinen eigenen Werken konfrontiert wird."Wir erweitern die Ereignisse dieses verrückten und dunklen Universums und tauchen tiefer in bestimmte Aspekte ein, als es das Spiel jemals getan hat", sagt Sam Lake, der Schöpfer hinter Alan Wake, über die TV-Serie. Laut Variety soll dabei auch viel Material verwendet werden, das ursprünglich für den geplanten Nachfolger angedacht war, den Microsoft allerdings nie in Auftrag gab.Neben Alan Wake als Hauptfigur sollen auch sein Agent Barry Wheeler und seine Frau Alice zentrale Rollen innerhalb der Geschichte einnehmen. Derzeit scheinen bereits mehrere Studios Interesse an dem Projekt bekundet zu haben. Einen voll ausgearbeiteten Pitch will man im nächsten Monat präsentieren. Neben Sam Lake ist mit Peter Calloway bereits ein erfahrener Serien-Profi an Bord, der bereits an TV-Produktionen wie Legion und Under the Dome mitgewirkt hat.Letztes aktuelles Video: The Writer-Trailer DLC