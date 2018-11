Gears of War: Geplanter Kinofilm bekommt einen neuen Autor - 4Players.de

Es gibt Neuigkeiten zum 2016 von Universal angekündigten Kinofilm zu Microsofts Science-Fiction-Shooter Gears of War Thewrap.com will von Insidern erfahren haben, dass mittlerweile Screenwriter F. Scott Frazier als Autor zuständig sein soll - während im vergangenen Jahr laut Dualshockers.com noch Shane Salerno dafür eingeplant war.

Noch sei nicht klar, ob Salernos Fassung als Vorlage genutzt oder komplett über den Haufen geworfen werde. Frazier arbeitete z.B. an den nicht allzu bekannten Filmen Collide, xXx: Return of Xander Cage oder Mistborn: The Final Empire. Des Weiteren ist er laut Dualshockers auch im Spielebereich tätig gewesen - und zwar in der Qualitätskontrolle für Tetris Evolution Hot Wheels: Stunt Track Challenge und Fairly Odd Parents: Breakin da Rules. Ein Termin für den Kinostart steht allerdings nach wie vor nicht fest.