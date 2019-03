Devil May Cry 4: Budget-Probleme führten laut Director Hideaki Itsuno zu "Backtracking" und recycelten Levels - 4Players.de

Wer "Backtracking" verabscheut, könnte dort also einige nervige Passagen erlebt haben. Aufgrund des beschränkten Budgets habe man aber keine andere Wahl gehabt, so Itsuno. Die verfügbare Summe habe nur etwa im Bereich von Teil 3 gelegen. Mit solch einem Budget hätte man ansonsten schon nach der ersten Spielhälfte auf dem Trockenen gesessen - oder das Spiel nicht rechtzeitig ausliefern können.



Dsogaming.com erwähnt, dass viele Spieler seinerzeit einen derartigen Grund vermutet hätten. Itsuno merkt allerdings an, dass sich das Team damals trotzdem viel Mühe gegeben hätte, möglichst viel Spielspaß aus dem "kompakten" Szenario zu quetschen.



Letztes aktuelles Video: The Story So Far



