Geheimakte: Tunguska: Adventure wird auf Switch erscheinen; Teile 2 und 3 auch - 4Players.de

Deep Silver wird die Geheimakte-Adventure-Serie auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Den Anfang macht Geheimakte Tunguska am 30. November 2018. Irgendwann später sollen Geheimakte 2: Puritas Cordis und Geheimakte 3 folgen.Beschreibung des Publishers: "Das plötzliche Verschwinden des Wissenschaftlers Vladimir Kalenkow, der sich im Rahmen seiner Forschungen mit der Tunguska-Katastrophe von 1908 befasst hat, zieht weitreichende Folgen nach sich: Von einem Moment zum nächsten finden sich seine Tochter Nina und sein Assistent Max im Zentrum einer globalen Verschwörung wieder. Von russischen Agenten und den Mitgliedern eines obskuren Geheimbunds gejagt, verschlägt es die beiden Abenteurer an aufregende Schauplätze in Deutschland, Russland, China, der Antarktis und auf Kuba. Doch je mehr Rätsel sie lösen und je näher sie der Wahrheit kommen, desto mehr begeben sich Nina und Max in Gefahr!"Das Adventure ist 2006 auf PC erschienen ( zu unserem Test ). Zwei Jahre später folgten Umsetzungen für NDS und Wii ( zu unserem Test ). 2015 wurde die Wii U versorgt.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer