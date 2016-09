Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards: No Man's Sky für 100.000 Verkäufe auf der PS4 ausgezeichnet - 4Players.de

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. hat im August 2016 einen "Sales Award", eine Auszeichnung für die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele in Deutschland, an No Man's Sky verliehen. Das Weltraum-Abenteuer hat sich im Monat seiner Veröffentlichung über 100.000 Mal (ohne Digitalverkäufe) auf der PlayStation 4 verkauft und erhält damit den BIU Sales Award in Gold. Im Juli 2016 ging ein "BIU Sales Award in Gold" für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform an DOOM für PlayStation 4 (id Software / Bethesda Softworks). Im Juni 2016 wurde Nintendo präsentiert: New Style Boutique 2 - Mode von morgen (Syn Sophia / Nintendo) für Nintendo 3DS ebenfalls für 100.000 Verkäufe ausgezeichnet.Über die BIU Sales Awards: "Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die Verkaufszahlen der meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland mit. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem BIU ihre kumulierten Digital-Verkäufe (...) melden."