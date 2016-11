Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards: Battlefield 1, Landwirtschafts-Simulator 17 und Mafia 3 haben sich mehr als 200.000 Mal verkauft - 4Players.de

Battlefield 1 (EA DICE / Electronic Arts) für PlayStation 4

Landwirtschafts-Simulator 17 (GIANTS Software / astragon) für PC

Mafia 3 (Hangar 13 / 2K) für PlayStation 4

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Oktober 2016 vergeben. Drei Sales Awards wurden verliehen. Battlefield 1 (21.10.2016) hat sich über 200.000 Mal auf der PlayStation 4 verkauft und wird dafür mit dem BIU Sales Awards in Platin ausgezeichnet. Die Platin-Trophäe geht ebenfalls an den Landwirtschafts-Simulator 17 (25.10.2016), der sich über 200.000 Mal auf PC verkauft hat. Auch Mafia 3 erhielt einen Platin-Award für 200.000 verkaufte Exemplare auf PlayStation 4.Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten: