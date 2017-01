Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards für Final Fantasy 15, Skyrim Special Edition und Battlefield 1 (PS4 und Xbox One) - 4Players.de

Battlefield 1 für PlayStation 4

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Dezember 2016 vergeben. Battlefield 1 hat die Hürde von über 500.000 verkauften Spielen auf der PlayStation 4 genommen und erhält dafür den BIU Sonderpreis. Der Shooter von EA und DICE hat sich zudem über 100.000 Mal (BIU Sales Award in Gold) auf der Xbox One verkauft. Final Fantasy 15 wird mit dem "BIU Sales Award in Platin" für über 200.000 Verkäufe auf der PlayStation 4 ausgezeichnet. Mehr als 100.000 Mal haben sich Dark Souls 3, The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition, F1 2016, Landwirtschafts-Simulator 17 und Watch Dogs 2 jeweils auf der PlayStation 4 verkauft.Den BIU Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten:



Informationen zu den BIU Sales Awards: "Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die Verkaufszahlen der meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland mit. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem BIU ihre kumulierten Digital-Verkäufe melden."