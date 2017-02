Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards für Watch Dogs 2, Resident Evil 7 und Super Mario Maker - 4Players.de

Watch Dogs 2 für PlayStation 4

Resident Evil 7 biohazard für PlayStation 4

Super Mario Maker für Nintendo 3DS

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Januar 2017 verliehen. Das im November vergangenen Jahres erschienene Hacker-Abenteuer Watch Dogs 2 nimmt zu Jahresbeginn die Hürde von über 200.000 verkauften Spielen auf der PlayStation 4 und wird daher mit dem BIU Sales Awards in Platin ausgezeichnet. Resident Evil 7 biohazard verkaufte sich in einer Woche über 100.000 Mal auf der PlayStation 4 und erhält den BIU Sales Award in Gold. Der Gold-Award geht ebenfalls an den Mario-Baukasten Super Mario Maker für Nintendo 3DS.Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten: