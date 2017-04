Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards für Horizon Zero Dawn (Platin) und The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Gold) - 4Players.de

Horizon Zero Dawn für die Plattform PlayStation 4

The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Plattform Nintendo Switch

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im März 2017 verliehen. Das exklusiv für die PlayStation 4 erschienene Horizon Zero Dawn verkaufte sich über 200.000 Mal und erhält damit den BIU Sales Award in Platin. Außerdem hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) die Grenze von 100.000 verkauften Spielen in Deutschland geknackt.Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält: