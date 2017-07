Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware: BIU Sales Awards für Ghost Recon Wildlands, For Honor, NBA 2K17 und Madden NFL 17 - 4Players.de

Ghost Recon Wildlands (Ubisoft Paris/Ubisoft) für PlayStation 4

For Honor (Ubisoft Montreal/Ubisoft) für PlayStation 4

Madden NFL 17 (EA Tiburon/EA Sports) für PlayStation 4

NBA 2K17 (Visual Concepts/2K) für PlayStation 4

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Juni 2017 verliehen. Ubisoft bekam für Ghost Recon Wildlands den Platin-Award für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform (PlayStation 4) verliehen. Den Gold-Award für 100.000 verkaufte Exemplare erhielt Ghost Recon Wildlands bereits im April 2017. Ein weiterer Gold-Award für For Honor (PlayStation 4) geht ebenfalls an den französischen Publisher. Gold geht auch an die Sportspiele Madden NFL 17 von Electronic Arts und NBA 2K17 von 2K Games für je über 100.000 verkaufte Exemplare auf der PlayStation 4. Beide Titel sind im Spätsommer 2016 erschienen.Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten:"Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die Verkaufszahlen der meistverkauften digitalen Spiele in Deutschland mit. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem BIU ihre kumulierten Digital-Verkäufe unter sales-award@biu-online.de melden."