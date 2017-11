FIFA 18 für PlayStation 4

Der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat seine Auszeichnungen an die verkaufsstärksten Computer- und Videospiele im Oktober 2017 verliehen. FIFA 18 hat sich auf der PlayStation 4 bereits im Folgemonat nach der Veröffentlichung über eine Million Mal verkauft und wird daher mit einem zweiten BIU Sonderpreis ausgezeichnet. Ein Platin-Award für 200.000 Verkäufe auf einer Plattform geht an Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4). Darüber hinaus werden drei Neuerscheinungen aus dem Oktober mit dem BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele ausgezeichnet: Assassin's Creed Origins (PS4), Gran Turismo Sport (PS4) und Super Mario Odyssey (Switch).Den BIU Sonderpreis für mehr als 1.000.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Platin für mehr als 200.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhalten:"Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem BIU die aktuellen Verkaufszahlen der meistverkauften Computer- und Videospiele in Deutschland mit. Spiele, die in den ersten zwölf Monaten nach ihrer Veröffentlichung mehr als 100.000, 200.000 oder 500.000 Exemplare auf einer Spiele-Plattform verkauft haben, werden mit dem BIU Sales Award in Gold, Platin oder dem Sonderpreis ausgezeichnet. Für mehr als 500.000 verkaufte Spiele auf mehreren Plattformen erhält ein Spiel zudem den BIU Multiplattform Award. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem BIU in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem BIU ihre kumulierten Digital-Verkäufe unter sales-award@biu-online.de melden."