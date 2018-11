Asterix & Obelix XXL 2: Mission Las Vegum: Römerklopperei-Remaster: Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Neue Texturen und Modelle aller Charaktere und Gegner

Neue Texturen und Ausleuchtung der Umgebung

Neues Laden-System für Anpassungen und Upgrades. Die Läden sind über alle sechs Spielwelten verteilt und erlauben es Spielern, die Fähigkeiten der Charaktere mithilfe neuer Techniken, Kombos und Rage-Zuständen zu verbessern - ganz ähnlich eines klassischen Skill-Trees.

Kosmischer Schlag und Speisekammer: Zwei neue Fähigkeiten, die Gegnern das Fürchten lehren werden.

Lebenspunktebalken-Upgrades: Der Lebenspunktebalken kann im Verlauf des Spiels weiter ausgebaut werden, um ein höheres Maximum an Lebenspunkten zu erhalten.

Drei zusätzliche Schwierigkeitslevel: Leicht, Normal und Schwer.

Herausforderungen sind auf Kämpfe fokussierte Zusatzmissionen. Ihr Ziel ist es, innerhalb einer festgelegten Zeit so viele Römer wie möglich zu besiegen.

Jede der sechs Spielwelten wartet mit zwei, also insgesamt 12 Herausforderungen auf.

Der Bronze Rang ist leicht zu erreichen, und eine gute Möglichkeit reichlich Geld zu scheffeln, der Gold-Rang stellt jedoch eine echte Herausforderung für jeden kampferprobten Gallier dar!

Versteckte Postkarten: Die Jagd nach den in jedem Level versteckten Postkarten führt den Spieler auf Entdeckungsreise durch das gesamte Spiel.

Figuren, nun auch in 3D, können in den Läden freigeschaltet werden.

Neues Schnellreise-System: Nachdem ein Level freigeschaltet wurde, können Spieler jederzeit dorthin zurückkehren, um noch fehlende Sammelobjekte aufzustöbern.

Eine Limited Edition, die das Spiel sowie drei Figuren enthält: Asterix, Obelix und Idefix

Eine Collector's Edition, die zusätzlich zum Spiel eine exklusive 15 Zentimeter große Asterix-Figur aus Resin, ein T-Shirt in Kindergröße sowie zwei Lithografien

Microids wird den Remaster von Asterix & Obelix XXL 2 am 29. November 2018 für PC (nur digital), PlayStation 4, Switch sowie Xbox One veröffentlichen und möchte mit dem folgenden Launch-Trailer auf den Verkaufsstart einstimmen.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerFolgende Verbesserungen gegenüber dem Original aus dem Jahr 2005 nennt der Hersteller.Verbesserte Grafik:Verbessertes Spielgeschehen:Neu: HerausforderungenNeues Sammelobjekt-System:"In Asterix & Obelix XXL2 begeben sich die Spieler an der Seite des unzertrennlichen Duos Asterix und Obelix auf eine actionreiche Reise nach Las Vegum – natürlich in Begleitung ihres treuen vierbeinigen Gefährten Idefix, der seinen Teil dazu beiträgt, den Scharen an römischen Legionären unterwegs kräftig einzuheizen! Dabei können die Spieler frei zwischen den beiden gallischen Helden hin und herwechseln: Asterix kann seinen Zaubertrankvorrat nutzen, um reihenweise feindliche Horden aus den Sandalen zu hauen, und ist agil genug, um mit Leichtigkeit auch noch durch die kleinsten Lücken zu schlüpfen. Obelix steht wiederrum seine legendäre Stärke zur Verfügung, wenn es darum geht, scheinbar unüberwindliche Hindernisse schlagkräftig aus dem Weg zu räumen."Asterix & Obelix XXL2 wird in zwei Spezialversionen erhältlich sein: