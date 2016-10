Star Trek Online: PC: Neue Episode und Grafik-Verbesserungen im Anmarsch - 4Players.de

Am 25. Oktober 2016 wird Star Trek Online: Agents of Yesterday mit dem Update "Artifacts" fortgesetzt. Es umfasst eine neue Story-Episode, eine Flotteneinrichtung für die Sternenbasis, die auf Star Trek: The Original Series basiert und die Grafik-Updates (vor allem bei der Beleuchtung) der kürzlich veröffentlichten Konsolenversion des Spiels.Die Entwickler schreiben dazu: "Das neueste Update für Star Trek Online beginnt eine brandneue Handlung, die ein Abenteuer für das Jahr 2017 vorbereiten wird. Captains werden wieder auf die Lukari treffen, eine warpfähige Spezies, die in Staffel 11 eingeführt wurde und ihren Horizont erweitern will. Spieler werden die Lukari auf eine Mission in ein fremdes Sonnensystem begleiten, auf der sie die Aufregung der Erkundung und die Gefahren des Weltalls erleben sowie ein Geheimnis enträtseln, das langwierige Auswirkungen haben wird. Agents of Yesterday - Artifacts lässt außerdem die Sternenbasis K-13 zurückkehren, die während Agents of Yesterday in einer temporalen Anomalie verloren ging. Diese Raumstation wird für alle Flotten verfügbar sein und ist eine auf Star Trek: The Original Series basierende Flotteneinrichtung. Zusätzlich zu unserer neuen Episode und dieser erstaunlichen neuen Flotteneinrichtung wird das Update Verbesserungen der Beleuchtung und Grafik enthalten, um die allgemeine Grafikqualität des Spiels zu erhöhen."Letztes aktuelles Video: Konsolen-Launch-Trailer