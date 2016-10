Star Trek Online: 1,1 Mio. Captains auf den Konsolen erstellt - 4Players.de

Seit der Veröffentlichung von Star Trek Online auf PlayStation 4 und Xbox One im September 2016 wurden 1,1 Mio. Captains auf den Konsolen erstellt. 68 Prozent gehören der Sternenflotte an. 20 Prozent entfallen auf die Klingonen und 12 Prozent auf die Romulaner. Auf der PlayStation 4 sind die beliebtesten Schiffe der Schwere Negh'Var-Schlachtkreuzer, der Leichte Malem-Warbird und das Taktische Eskortschiff. Auf der Xbox One fliegen Spieler am liebsten den Schweren Negh'Var-Schlachtkreuzer, den Scimitar-Dreadnought und den Eclipse-Spionagekreuzer."Zum Start auf der Konsole enthielt das Spiel Inhalte aus über sechs Jahren, ein neues Kontrollschema, ein überarbeitetes UI und neue Beleuchtungstechnologien, die die allgemeine Grafikqualität des Spiels verbessert haben. Die neue Konsolenversion von Star Trek Online bietet Captains über 119 spielbare Raumschiffe."