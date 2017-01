Star Trek Online: Staffel 12 - Reckoning startet Ende Januar auf PC - 4Players.de

Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC) Screenshot - Star Trek Online (PC)

Perfect World Europe und die Cryptic Studios haben die Veröffentlichung von Star Trek Online Staffel 12 - Reckoning angekündigt - passend zum siebten Jubiläum des Onlinespiels (Free-to-play). Reckoning wird am 26. Januar 2017 für PC und zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 4 und Xbox One an den Start gehen.Staffel 12 - Reckoning setzt das letzte Update (Agents of Yesterday: Artifacts) fort. "Unter der Führung von Captain Kuumaarke sind die Lukari eine Reise angetreten, um eine ungewöhnliche Aktivität in einer unerforschten Region des Alpha-Quadranten zu untersuchen. Nach weiteren Untersuchungen entdecken sie Daten, die auf waffenfähige Protomaterie hinweisen. Aus Angst vor den Tzenkethi bitten sie die Allianz um Hilfe, die Captains aus der gesamten Galaxie aufruft, gemeinsam mit den Lukari einen katastrophalen Angriff zu verhindern. Details zu Season 12 - Reckoning werden in der neuen besonderen Episode 'Von Zeichen und Wundern' enthüllt, die außerdem den ersten Auftritt von General Rodek darstellt, vertont von Schauspieler Tony Todd. Das Update schaltet außerdem viele neue Inhalte frei, wie eine neue Ruffraktion, einen neuen Fachbereich im F&E-System mit Kits und Modulen, zwei brandneue Raum-Wartelisten ('Tödliche Schwerkraft' und 'Die Tzenkethi-Front') und einer kompletten Raum-Kampfzone, in der die Allianz gegen die Tzenkethi kämpfen, um verzweifelt die Produktion und Verwendung von Protomateriewaffen zu verhindern.""Das diesjährige Jubiläumsereignis für Star Trek Online bietet Captains die Möglichkeit, Missionen für wertvolle Belohnungen abzuschließen, wie dem neuen Lukari-Forschungsschiff der Klasse 6, dessen Design im letzten Herbst von der Community gewählt wurde. Spieler können auch an zwei täglichen Missionen (Tägliche Omega-Molekülstabilisierung und Party-Patrouille) teilnehmen, um spezielle Belohnungen zu erhalten und die Omega-Molekülstabilisierung von Q spielen, um Herstellungsmaterialien für Kits zu bekommen. Die Festlichkeiten schließen auch serverweite Geschenke für Gegenstände ein, die schon bald täglich bis zum Beginn des Jubiläumsereignisses stattfinden werden."