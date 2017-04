Star Trek Online: Staffel 12 "Reckoning" auf PC und Konsolen gestartet - 4Players.de

Balmung hat geschrieben: Spielt das eigentlich noch Jemand und wie hat es sich inzwischen so entwickelt?

Am grundlegenden Design wird sich ja sicherlich immer noch nicht viel geändert haben und z.B. die Größenverhältnisse von DS9 stimmen noch immer nicht mal im Ansatz. Und ja, solche Dinge haben mir das Spiel mit kaputt gemacht. Als ST Fan (und als TNG Fan der gerade die BDs guckt) bin ich aber schon neugierig wie es sich denn so entwickelt hat. Spielt das eigentlich noch Jemand und wie hat es sich inzwischen so entwickelt?Am grundlegenden Design wird sich ja sicherlich immer noch nicht viel geändert haben und z.B. die Größenverhältnisse von DS9 stimmen noch immer nicht mal im Ansatz. Und ja, solche Dinge haben mir das Spiel mit kaputt gemacht.Als ST Fan (und als TNG Fan der gerade die BDs guckt) bin ich aber schon neugierig wie es sich denn so entwickelt hat.

Mhm, also ich für meinen Teil finde, dass sich Star Trek Online in letzter Zeit in eine sehr positive Richtung entwickelt hat. Natürlich muss man einiges in Kauf nehmen, wie zum Beispiel teilweise keine 1:1 getreuen Nachbauten wie man sie aus den Filmen oder Serien kennt, aber wenn man sich darauf einlässt, was natürlich als Fan der Serien und Filme etwas Überwindung kostet, bekommt man ein großartiges Sci-Fi MMO serviert. Die Raumkämpfe machen meiner Meinung nach so viel Spaß wie nie zuvor und auch die Bodenmissionen wurden in den neueren "Episoden bzw. Staffeln" richtig interessant gestaltet. Ich finde, dass Star Trek Online, die Atmosphäre und das Feeling von Star Trek richtig gut rüber bringt. Ich weiß nicht, wann Du es das letzte Mal angespielt hast, aber mittlerweile wurden auch viele ältere Sachen, wie zum Beispiel das Raumdock der Erde usw. überarbeitet und stimmungsvoller gestaltet.Ich würde Dir einfach Mal raten, dir selber ein Bild davon zu machen; es kostet ja nämlich nichts, außer Zeit.