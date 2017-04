Star Trek Online: Staffel 13 - Escalation setzt den Tzenkethi-Krieg fort - 4Players.de

Screenshot - Star Trek Online (Mac) Screenshot - Star Trek Online (Mac) Screenshot - Star Trek Online (Mac) Screenshot - Star Trek Online (Mac) Screenshot - Star Trek Online (Mac)

Cryptic Studios und Perfect World Europe haben Staffel 13 - Escalation für Star Trek Online (Free-to-play) angekündigt. Das Update soll am 25. April für PC und "später" für Konsolen erschienen. Escalation schickt die Spieler auf eine Mission mit den Lukari, um mehr über ihre Herkunft zu entdecken. Dabei wird die Geschichte des Tzenkethi-Krieges fortgeführt. Hinzugefügt wird ebenfalls das neue Manöver-System (PvE-Wettkampf)."Staffel 13 - Escalation schickt die Spieler auf eine Reise, um die Herkunft der einst isolierten Lukari zu erforschen. Gerade als sie mehr über ihre Vergangenheit erfahren, müssen sie sich einer neuen Tzenkethi-Flotte entgegenstellen. Neben der fortgeführten Story können Spieler nun auch am neuen Manöver-System teilnehmen. Diese Art von Warteliste erlaubt es zwei Fünf-Personen-Teams, in einem PvE-Wettkampf auf dem Boden oder im Raum gegeneinander anzutreten. Um Spieler mit gleichen Fähigkeiten auszuwählen, wird das neue System des Spielerpotenzials eingeführt. Das Manöver-System wird zudem eine neue Ruffraktion erhalten, die zum ersten Mal klassenspezifische Ausrüstung bieten wird. Captains können die neue Ausrüstung aller Klassen verwenden oder sich spezialisieren. Um das neue Manöver-System zu unterstützen, wurde der Boden- und Raumkampf komplett überarbeitet, damit es für die Spieler keine falschen Entscheidungen mehr beim Auswählen ihrer Fertigkeiten oder ihrer Ausrüstung gibt."