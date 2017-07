Star Trek Online: Staffel 13.5 startet Mitte Juli auf PC - 4Players.de

Am 18. Juli 2017 startet Staffel 13.5 der PC-Version von Star Trek Online . Dieses Zwischenupdate schickt die Spieler auf eine Mission, bei der sie General Martok aus einem geheimen Gefängnis befreien müssen. Martok wird vertont von J.G. Hertzler aus Star Trek: Deep Space Nine. Staffel 13.5 bringt außerdem die Ferengi-Admiralitätskampagne und das neue Aufgaben-System, bei dem sich Captains besondere Belohnungen verdienen können."Staffel 13.5 beginnt mit einer neuen Besonderen Episode namens 'Grenzkriege', in der die Spieler eine Mission vom legendären Klingonischen General Rodek erhalten, der von Tony Todd vertont wird. Er braucht Hilfe bei dem Versuch, in ein geheimes Son'a-Gefängnis einzubrechen und dort Martok zu befreien, einen mächtigen Klingonischen General, der von J.G. Hertzler synchronisiert wurde. Er spielte diese Rolle bereits in 'Star Trek: Deep Space Nine'. Die Allianz hofft, dass Martok der Schlüssel zum Sieg über die Tzenkethi ist, die die Galaxie weiterhin mit waffenfähiger Protomaterie bedrohen.""Mit dem Zwischenupdate für Staffel 13 - Escalation startet das neue Aufgaben-System, bei dem sich Captains neuen Herausforderungen stellen können, um Belohnungen zu erhalten. Spieler können an einer neuen Aufgabe alle paar Tage teilnehmen und erhalten sofort Belohnungen für den Abschluss von bestimmten Missionen im Spiel. Schließlich beinhaltet Staffel 13.5 eine neue Ferengi-Admiralitätskampagne, die Captains ermöglicht, Schiffe auf Missionen zu schicken, um Ressourcen zur Unterstützung der Ferengi-Allianz zu beschaffen."Letztes aktuelles Video: Reckoning auf PS4 und Xbox One