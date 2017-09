Star Trek Online: Zwischenupdate Staffel 13.5 für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Für die Konsolen-Versionen von Star Trek Online steht die Staffel 13.5 als Zwischenupdate bereit. "Mit dem Start von Staffel 13.5 auf den Konsolen erhalten Spieler Zugriff auf die neue Besondere Episode 'Grenzkriege'. Nachdem der Spieler erneut auf den legendären General Rodek (vertont von Tony Todd) trifft, wird mit den Klingonen zusammengearbeitet, um einen berühmten Gefangenen zu befreien, der in einem Geheimgefängnis gefangen gehalten wird. Dieser Gefangene ist niemand geringeres als der berühmte Martok, der von J.G. Hertzler synchronisiert wurde. Diese Figur geht ursprünglich aus der Serie Star Trek: Deep Space Nine hervor. Captains müssen schnell handeln, um den klingonischen General aus dem Geheimgefängnis der Son'a zu befreien, ohne die Aufmerksamkeit der Tzenkethi zu erregen."Das Zwischenupdate fügt außerdem das Aufgaben-System für Captains auf Level 60 (wöchentliche Belohnungen für Aufgaben) und die Admiralitätskampagne der Ferengi-Handelsallianz (ab Level 52) hinzu.Letztes aktuelles Video: Staffel 135 PS4 und Xbox One