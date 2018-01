Star Trek Online: Achtes Jubiläum angekündigt

"Neue Besondere Episode - Captains müssen in der neuen Episode 'Skylla & Charybdis' eine Flotte aufstellen, um den zerstörerischen Feldzug der Tzenkethi zu stoppen, der den Alpha-Quadranten zu verwüsten droht.

Perfect World Europe hat das achte Jubiläum von Star Trek Online angekündigt. Ab dem 23. Januar wird eine "besondere Episode" zur Verfügung gestellt. Das Jubiläumsereignis findet zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf PS4 und Xbox One statt.Der Publisher schreibt: "Ab dem 23. Januar ziehen Captains in die letzte Schlacht gegen die Tzenkethi. In der neuen Besonderen Episode 'Skylla und Charybdis' müssen die Spieler einen Weg finden, die neue Eskalation durch die Flotte der Tzenkethi zu stoppen, die den ganzen Quadranten zu vernichten droht. Während sie von System zu System warpen, um einen Feind zu verfolgen, werden die Spieler von Captain Geordi La Forge (synchronisiert von LeVar Burton) kontaktiert und erfahren, dass ein unerwarteter Verbündeter seine Hilfe angeboten hat, diese tödlichen Angriffe zu beenden. Mit diesem Update kommen auch eine neue Möglichkeit zur Modifizierung von Gegenständen und besondere Ereignisse zur Feier des Jubiläums. (...) Captains, die ab jetzt und bis zum 23. Januar täglich den C-Store besuchen, können von zusätzlich Giveaways profitieren. Hierbei erhalten sie jeden Tag eine neue Belohnung, zum Beispiel Uniformen, Raumschiffe und andere Gegenstände."Features des Events:Letztes aktuelles Video: Achtes Jubiläum