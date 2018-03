Star Trek Online: Erweiterung angekündigt: Victory is Life wird sich um Deep Space Nine drehen - 4Players.de

Perfect World Europe und Cryptic Studios werden Victory is Life, die nächste große Erweiterung für Star Trek Online , im Juni 2018 auf dem PC veröffentlichen. Die Konsolen werden später versorgt.Die Erweiterung ist eine Hommage an die Fernsehserie Star Trek: Deep Space Nine, die kürzlich ihr 25. Jubiläum feierte. Eine neue spielbare Fraktion (Jem'Hadar) und sechs Episoden werden geboten. In den Episoden werden die Crew-Mitglieder der Deep Space Nine von ihren Originalschauspielern gesprochen, unter anderem Armin Shimerman (Quark), René Auberjonois (Odo), Nana Visitor (Kira Nerys), J.G. Hertzler (Martok), Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) und Andrew Robinson (Elim Garak)."Wir konnten uns gar nichts Besseres vorstellen, als Deep Space Nine zu feiern, indem wir in Star Trek Online diese Rollen wiederbeleben, die von so vielen Fans geliebt werden", sagte Stephen Ricossa, Executive Producer für Star Trek Online. "Unsere neueste Erweiterung ist eine Würdigung der Fernsehserie, die so viele wichtige gesellschaftliche Themen angesprochen und eine ganze Generation von Star-Trek-Fans geprägt hat.""Victory is Life nimmt die Captains von Star Trek Online mit auf einen Jungfernflug in den Gamma-Quadranten, wo sie eine schwer mitgenommene Deep Space Nine vorfinden. Die legendäre Raumstation erlitt schwere Schäden durch einen Angriff der Hur'q, einem neuen Gegner, der in der letzten besonderen Episode 'Skylla und Charybdis' zum ersten Mal auf die Allianz traf. Die Spieler schließen sich mit der berühmten Crew von Deep Space Nine zusammen, um die Galaxie vor einem weiteren verheerenden Angriff zu schützen. (...) Zum allerersten Mal können die Spieler in Star Trek Online in die Rolle eines Jem'Hadars schlüpfen, eines genetisch manipulierten Soldaten des Dominions. Diese brandneue spielbare Fraktion beginnt bei Level 60 mit einer Vielzahl abgeschlossener Ruffraktionen, Spezialisierungen, Dienstoffizieren und F&E-Fortschritten. Victory is Life bringt außerdem eine Erhöhung der Level-Obergrenze auf 65, eine neue Warteliste, ein neues Fortschritt-System und eine komplett neue Sektor-Kampfzone – ein Gameplay-Feature, bei dem die Spieler in den Krieg zur Rettung des Gamma-Quadranten ziehen. Weitere neue Features, die mit Victory is Life ins Spiel kommen, werden zum Start der Erweiterung bekanntgegeben."Letztes aktuelles Video: Victory is Life