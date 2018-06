Star Trek Online: Victory is Life: Start der Deep-Space-Nine-Erweiterung auf dem PC - 4Players.de

Victory is Life beginnt mit einem verheerenden Angriff auf Deep Space Nine. Die Sternenbasis wurde in einer Schlacht gegen die Hur'q, Eindringlinge aus dem Gamma-Quadranten, die erst vor kurzem in der Jubiläumsepisode 'Skylla und Charybdis' gegen die Allianz gekämpft haben, stark beschädigt. Captains müssen nun gemeinsam mit den legendären Besatzungsmitgliedern der Raumstation einen Plan entwickeln, um Deep Space Nine von einer weiteren Invasion zu bewahren. Dies beinhaltet Quark (Armin Shimerman), Odo (René Auberjonois), Kira Nerys (Nana Visitor), Doktor Julian Bashir (Alexander Siddig), Rom (Max Grodénchik), Elim Garak (Andrew Robinson) und Captain Nog (Aron Eisenberg). Die Spieler werden außerdem auf Weyoun (Jeffrey Combs), Martok (J.G. Hertzler), Leeta (Chase Masterson), den weiblichen Wechselbalg (Salome Jens) und Ältester Erster Dukan'Rex (Bumper Robinson) treffen.



Captains können in Victory is Life neue Spielinhalte rund um Deep Space Nine entdecken, wie die spielbare Jem'Hadar-Fraktion, die Gamma-Quadrant-Kampfzone und komplett überarbeite Innenräume der originalen DS9-Raumstation."





Perfect World Europe und die Cryptic Studios haben die Deep-Space-Nine-Erweiterung "Victory is Life" für Star Trek Online am 5. Juni 2018 für den PC veröffentlicht . Später soll das vierte große Add-on zum kostenlos spielbaren Online-Rollenspiel auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zum Inhalt heißt es: "Das free-to-play MMORPG im berühmten Star Trek-Universum feiert das 25. Jubiläum von Star Trek: Deep Space Nine, indem es die Spieler zur allseits bekannten Sternenbasis führt, auf der alles begonnen hat. Während der Erkundung von Deep Space Nine werden sie auf die Originalbesatzung der Raumstation treffen, wie Quark (Armin Shimerman), Odo (René Auberjonois), Kira (Nana Visitor), Doktor Bashir (Alexander Siddig) und mehr. Victory is Life stellt außerdem sieben aufregende neue Episoden vor, eine brandneue spielbare Jem'Hadar-Fraktion, eine massive Sektorkampfzone im Gamma-Quadranten und viele neue Inhalte rund um Deep Space Nine.Letztes aktuelles Video: Victory is Life - Launch Trailer