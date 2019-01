Star Trek Online: Update "Mirror of Discovery" für PC verfügbar - 4Players.de

"Zwei neue Episoden - Captains aller Fraktionen haben nun Zugriff auf zwei neue Episoden mit Captain Sylvia Tilly aus dem Terranischen Imperium: 'Para Pacem' - Die Spieler werden Zeuge der schicksalhaften Konfrontation der I.S.S. Discovery mit den klingonischen Streitkräfte inmitten eines Ionensturms über Pahvo. 'Der Schein von Kommunikation' - Die Captains müssen Captain Killy davon abhalten, die friedliche Biosphäre von Pahvo mit terranischer Technologie zu manipulieren.

Ereignisse zum Jubiläum - Diesen Monat feiert Star Trek Online neun Jahre Abenteuer in den unendlichen Weiten des Weltraums. Um die Feierlichkeiten in Schwung zu bringen, kehrt das beliebte Ereignis 'Omegamolekülstabilisierung' ins Spiel zurück. Spieler, die die von Q verstreuten Omegapartikel stabilisieren, können sich so kostenlose Omegapartikel-Tech-Upgrades und Preisgutscheine verdienen. Diese sind für das neue Vulkanische K6-Scoutschiff eintauschbar, das seinen Einzug in Star Trek: Discovery hält.

Persönliches Aufgabensystem - Mit den Persönlichen Aufgaben können die Spieler tägliche Herausforderungen bewältigen, um accountweite Verbesserungen in vielen Kampfmechaniken freizuschalten.

Schlacht am Doppelstern - Aufgrund der großen Nachfrage gibt es das Ereignis 'Schlacht am Doppelstern' nun auch als Einsatzkommando. Dadurch gibt es jetzt auch Schwere und Elite-Varianten, die selbst für die erfahrensten Spieler eine Herausforderung sind."

Das Update "Mirror of Discovery" ist mittlerweile für die PC-Version von Star Trek Online verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Eine zentrale Geschichte der ersten Staffel der Serie Star Trek: Discovery wird mit dem Update fortgeführt."Zum ersten Mal treffen die Fans von Star Trek auf Captain Killy vom Terranischen Imperium, gesprochen von der Originalschauspielerin Mary Wiseman. Die Anführerin der I.S.S. Discovery wurde in der Serie nie gezeigt, aber als skrupellos beschrieben. In Mirror of Discovery decken die Spieler auf, was wirklich mit ihr und der Crew der I.S.S. Discovery passiert ist, als sie in das Spiegeluniversum gerufen wurden und dann spurlos verschwanden. Außerdem bringt das Update neue Missionen, ein Update für das Aufgabensystem und besondere Herausforderungen zur Feier des 9. Jubiläums von Star Trek Online", erklärt Perfect World Europe.Mirror of Discovery schließt an die Ereignisse des vorangegangenen Age of Discovery-Updates an, in dem die Spieler mit der Unterstützung von Sternenflottenkadett Sylvia Tilly (ebenfalls vertont von Mary Wiseman) gegen die Klingonen gekämpft haben. Die Geschichte von Mirror of Discovery setzt ein, nachdem sich die U.S.S. Discovery und ihre Crew im Spiegeluniversum wiederfanden und ihr Gegenstück, die I.S.S. Discovery, im Hauptuniversum über Pahvo von den Klingonen zerstört wurde."Seit diesem Tag ist über ein Jahrhundert vergangen und Spieler von Star Trek Online kehren zum Waldplaneten Pahvo zurück. Ein starker Ionensturm bringt dabei eine Gruppe Zeitreisender ins Hauptuniversum zurück: die Überlebenden der I.S.S. Discovery und das Spiegeluniversum-Gegenstück von Fähnrich Tilly, die berüchtigte Captain Sylvia 'Killy' Tilly vom Terranischen Imperium. Diese droht mit der Zerstörung von Pahvo und es ist die Aufgabe der Spieler, den friedfertigen Waldplaneten vor der Vernichtung zu bewahren. Diese Ereignisse bilden den Kern der neuen Missionen in Mirror of Discovery."Features:Letztes aktuelles Video: Mirror of Discovery - Launch Trailer