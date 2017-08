Computec Media: BÄM 2017: Die Gewinner des Computec Games Awards stehen fest - 4Players.de

Adrenalin: Doom (Bethesda)

Intelligenz: Civilization 6 (2K Games)

Teamgeist: Overwatch (Blizzard)

Weltenbummler: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Mobile-Game: Pokémon Go (Nintendo)

Hardware/Zubehör: Ryzen 7 1800X (AMD)

Most Wanted PC: Elex (THQ Nordic)

Most Wanted PlayStation: The Last of Us 2 (Sony)

Most Wanted Nintendo Switch: Super Mario Odyssey (Nintendo)

Most Wanted Xbox: Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

Most Wanted Mobile: Pokémon: Ultrasonne & Ultramond (Nintendo)

In der mittlerweile zehnten Auflage des BÄM! haben die Leser der Print- und Online-Publikationen der Computec Media Group (PC Games, Games Aktuell, play4, XBG Games, 4players, N-ZONE und weiteren Computec-Medien) in den vergangenen Monaten über die besten und am meisten ersehnten Games abgestimmt.Der große Gewinner des diesjährigen Awards ist diesmal mal kein Spiel, sondern ein Hersteller. Gleich vier der Preise kann Nintendo in diesem Jahr absahnen. Mit Pokémon Go (Mobile-Game) und Pokémon: Ultrasonne/Ultramond (Most Wanted Mobile) gehen beide Mobile-Awards an den japanischen Hard- und Software-Hersteller. Und auch in der Kategorie Weltenbummler konnte sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild haarscharf gegen Horizon: Zero Dawn durchsetzen.Die Sieger im Überblick:Wolfgang Fischer, Chefredakteur von PC Games und Koordinator des BÄM! beim Fürther Medienhaus Computec Media Group: "Ein Sieg beim BÄM! kann daher gar nicht hoch genug eingeschätzt werden! Dieser Publikumspreis ist etwas Besonderes, denn hier werden die Sieger nicht von einer beliebigen Jury gekürt, sondern von den Spielern selbst! Wie jedes Jahr haben die Leser von CMG-Brands wie PC Games, 4Players oder Games Aktuell wieder ein erstklassiges Gespür für die besten Spiele der letzten Monate bewiesen."Ein herzliches Dankeschön an alle Leser und User, die für den BÄM! 2017 abgestimmt haben!