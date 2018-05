Computec Media Group: BÄM 2018: Start der Abstimmung für den Computec Games Award - 4Players.de

Far Cry 5, Ubisoft

Uncharted: The Lost Legacy, Sony

Wolfenstein 2: The New Colossus, Bethesda

The Evil Within 2, Bethesda

Forza Motorsport 7, Microsoft

Hellblade: Senua's Sacrifice, Ninja Theory

Dirt 4, Codemasters

Prey, Bethesda

The Surge, Deck 13

God of War, Sony



Total War: Warhammer 2, Sega

Surviving Mars, Paradox Interactive

Frostpunk, 11bit Studios

Sudden Strike 4, Kalypso

XCOM 2: War of the Chosen, 2K Games

Battletech, Paradox Interactive

Life is Strange: Before the Storm, Square Enix

Mario & Rabbids: Kingdom Battles, Nintendo

Into the Breach, Subset Games

Spellforce 3, THQ Nordic



Warhammer: Vermintide 2, Fatshark

Fortnite, Epic Games

Destiny 2, Activision

Playerunknown's Battlegrounds, Microsoft

Call of Duty: WW2, Activision

Star Wars 2: Battlefront 2, Electronic Arts

PES 2018, Konami

FIFA 18, Electronic Arts

Gran Turismo 6, Sony

Splatoon 2, Nintendo



Final Fantasy 15, Square Enix

Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs, Bandai Namco

Kingdom Come: Deliverance, Deep Silver

Assassin's Creed: Origins, Ubisoft

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, Ubisoft

Elex, THQ Nordic

Mittelerde: Schatten des Krieges, Warner

Divinity: Original Sin 2, Larian Studios

Monster Hunter World, Capcom

Super Mario Odyssey, Nintendo



Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen, Nintendo

Metroid: Samus Returns, Nintendo

Die Sims Mobile, Electronic Arts

Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo

Pokémon: Ultrasonne/Ultramond, Nintendo

Homescapes, Playrix Entertainment

Yo-kai Watch 2: Geistige Geister, Nintendo

Puzzle Fighter, Capcom

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Nintendo

World of Warships Blitz, Wargaming



Ryzen Threadripper 1950X, AMD

Titan V, Nvidia

Xbox One X, Microsoft

Core i9-7980XE, Intel

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, Nintendo

Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled Edition, AMD

Revolution Pro Controller 2, Nacon

Geforce GTX 1070 Ti, Nvidia

Radeon Vega Frontier Edition, AMD

New Nintendo 2DS XL, Nintendo

"BÄM! Der CMG Games Award" wird in diesem Jahr zum elften Mal verliehen. Wie in den vorherigen Jahren gibt es 2018 auch wieder zwei Abstimmungsrunden. Ab dem heutigen 2. Mai können die Leser der CMG-Print- und -Online-Publikationen auf www.bamaward.de für ihre Favoriten in den klassischen Kategorien für Spiele und Hardware, welche in den letzten zwölf Monaten erschienen sind, abstimmen. Direkt im Anschluss an die E3 2018 können die User ab dem 20. Juni die "Most-Wanted-Titel" für die verschiedenen Systeme wählen. Die Awards werden dann am 21. August auf der gamescom 2018 in Köln verliehen. Sponsor des BÄM! Der CMG Games Award ist im Jahr 2018 SAE Institute ( www.sae.edu ).Die Computec Media Group ist eine Konzerngesellschaft der Marquard Media Group AG, Baar/Schweiz. Zu den Publikationen des Medienunternehmens gehören 14 Print- & Digital-Magazine (PC Games, play4, N-ZONE, SFT, Raspberry Pi Geek u. a.), 14 Websites (gamesworld.de, golem.de, areamobile.de, 4Players u. a.), Apps (Games TV 24 u. a.) usw.Die Nominierungen in den klassischen Kategorien 2018 lauten: