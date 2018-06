Computec Media Group: BÄM 2018: Zweite Abstimmungsrunde gestartet - 4Players.de

Anno 1800, Ubisoft

Fallout 76, Bethesda

The Division 2, Ubisoft

Doom: Eternal, Bethesda

Star Citizen, Cloud Imperium Games

Hitman 2, Warner

Metro: Exodus, Deep Silver

Cyberpunk 2077, CD Projekt Red

The Elder Scrolls 6, Bethesda

Battlefield 5, Electronic Arts

Spider-Man, Sony

Beyond Good & Evil 2, Ubisoft

Wolfenstein: Youngblood, Bethesda

Death Stranding, Sony

Devil May Cry 5, Capcom

The Last of Us 2, Sony

Kingdom Hearts 3, Square Enix

Assassin's Creed: Odyssey, Ubisoft

Days Gone, Sony

Ghost of Tsushima, Sony

Rage 2, Bethesda

Call of Duty: Black Ops 4, Activision

Just Cause 4, Square Enix

Shadow of the Tomb Raider, Square Enix

Gears 5, Microsoft

Halo: Infinite, Microsoft

Forza Horizon 4, Microsoft

Red Dead Redemption 2, Rockstar

Anthem, Electronic Arts

FIFA 19, Electronic Arts

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Pokémon: Let’s Go, Evoli!, Nintendo

Super Mario Party, Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo

Fire Emblem: Three Houses, Nintendo

Starlink: Battle for Atlas, Ubisoft

Metroid Prime 4, Nintendo

Yoshi, Nintendo

Bayonetta 3, Nintendo

ARK: Survival Evolved, Studio Wildcard

"BÄM! Der CMG Games Award" wird in diesem Jahr zum elften Mal verliehen. Wie in den vorherigen Jahren gibt es auch 2018 zwei Abstimmungsrunden und mittlerweile ist die zweite Runde für die Most-Wanted-Titel angelaufen - zur Abstimmung auf bamaward.de Die Abstimmung des Publikumspreises für Computer- und Videospiele startete am 2. Mai in den Kategorien "Adrenalin", "Intelligenz", "Teamgeist", "Weltenbummler", "Mobile-Game" sowie "Hardware & Zubehör". Dabei wurden bis zum 11. Juni die jeweils fünf beliebtesten Nominierungen ermittelt, aus denen wiederum nun in der zweiten Abstimmungsrunde die Sieger gewählt werden. Jeder User kann hier erneut seine Stimme abgeben, auch wenn er bereits in der ersten Voting-Runde abgestimmt hat. Die Awards werden dann am 21. August auf der gamescom 2018 in Köln verliehen.Die Computec Media Group ist eine Konzerngesellschaft der Marquard Media Group AG, Baar/Schweiz. Zu den Publikationen des Medienunternehmens gehören 14 Print- & Digital-Magazine (PC Games, play4, N-ZONE, SFT, Raspberry Pi Geek u. a.), 14 Websites (gamesworld.de, golem.de, areamobile.de, 4Players u. a.), Apps (Games TV 24 u. a.) usw. Sponsor des BÄM! Der CMG Games Award ist im Jahr 2018 SAE Institute (www.sae.edu).Die Nominierungen der Most-Wanted-Kategorien 2018: