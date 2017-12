Funcom: Entwickler von Conan Exiles sichert sich 10,6-Mio.-Dollar-Investition und gründet Heroic Signatures

Entwickler und Publisher Funcom ( Conan Exiles ) hat eine Kooperation mit der Cabinet Group LLC bekanntgegeben, im Rahmen derer man das neue Unternehmen "Heroic Signatures" gegründet hat: Zur Umsetzung hat sich Funcom laut eigenem Netzauftritt bei der SwedBank Robur Fonder AB eine Kapitalanlage von 10,6 Millionen Dollar gesichert. Die neue Firma soll die Rechte über eine Reihe von Robert E. Howards Werken und Tabletop-Spielen handhaben.Insgesamt 29 Marken sollen verwaltet werden, darunter Conan, Solomon Kane und Mutant Chronicles. Zusätzlich wolle Funcom sich mehr auf das "Co-Developing" und den Vertrieb in Zusammenarbeit mit Third-Party-Entwicklern konzentrieren. Erst im Mai ging es bei Funcom nach finanzieller Schieflage wieder aufwärts. Ein (nicht genannter) privater Investor hatte 6,3 Mio. Dollar in das norwegische Unternehmen investiert. Außerdem hatte Funcom durch einen Umstrukturierungsprozess in den Wochen und Monaten davor die Verbindlichkeiten um 7,7 Mio. Dollar reduzieren können.