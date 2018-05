Funcom: Drei Titel in Entwicklung, darunter ein Conan-Spiel von Petroglyph; Pläne für Conan Exiles - 4Players.de

Im Geschäftsbericht von Funcom wird ein neues Spiel erwähnt , das in Zusammenarbeit mit Petroglyph Games entsteht und im Universum von "Conan der Barbar" spielen wird. Der vollständig von Funcom finanzierte Titel soll in der ersten Jahreshälfte 2019 für PC erscheinen. Petroglyph entwickelt hauptsächlich Echtzeit-Strategiespiele (Universe at War: Earth Assault, Grey Goo, Star Wars: Empire at War, 8-Bit-Reihe). Die offizielle Ankündigung soll bald erfolgen.Darüber hinaus befinden sich zwei interne Projekte in Produktion. Bei Funcom Oslo entsteht ein neues Spiel auf Basis von "Conan der Barbar". Die Pre-Production soll im zweiten Halbjahr 2018 anlaufen. Bei Funcom North Carolina hat ein neues Projekt das "Grüne Licht" bekommen. Der Titel wird als kooperativer Online-Shooter mit einem Premium-Modell (Vollpreis) beschrieben, der auf einer Lizenz von Heroic Signatures fußt (diesmal aber nicht Conan). Conan Exiles hat sich seit Verkaufsstart (am 8. Mai 2018) über 1,4 Millionen Mal verkauft (inkl. Downloadverkäufen und ausgelieferten physischen Box-Versionen; ohne zurückgegebene Versionen). Das Survival-Spiel ist der bisher erfolgreichste Titel von Funcom überhaupt, heißt es. Funcon will Conan Exiles mit neuen kostenlosen Funktionen ergänzen und optionale kostenpflichtige Erweiterungen (DLC) veröffentlichen. Das erste DLC-Paket ist für Juni geplant. Vorher sollen weitere Bugfixes und Verbesserungen vorgenommen werden.