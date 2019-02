Funcom: 2018 war das profitabelste Jahr in der Geschichte des Unternehmens; fünf Titel in Entwicklung - 4Players.de

Petroglyph: Conan Unconquered - Veröffentlichung: April bis Juni 2019

Rock Pocket, Funcom IP - Veröffentlichung: Halloween 2019

Funcom North Carolina: Mehrspieler-Koop-Shooter auf Basis einer IP von Heroic Signatures

Funcom Oslo: Conan Einzelspieler-Titel

Funcom Oslo: Open-World-Multiplayer-Spiel basierend auf Dune (wir berichteten)

Funcom hat im Geschäftsbericht bekannt gegeben, dass 2018 das profitabelste Jahr in der Geschichte des Unternehmens war. Das EBITDA stieg um 78 Prozent auf 17,7 Mio. Dollar und das EBIT um 53 Prozent auf 10,2 Mio. Dollar. Vor allem der erfolgreiche Verkaufsstart von Mutant Year Zero: Road to Eden wurde hervorgehoben. Gleichzeitig wurde ihre Position als Publisher gefestigt.Aktuell befinden sich fünf Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien in Produktion:Rui Casais, Chief Executive Officer, schreibt: "2018 war unser bisher bestes Jahr. Ein Jahr, das durch den Full-Launch von Conan Exiles, den Erwerb von 50 Prozent der IP-Rechte an Conan und anderen Eigentumsrechten für Spiele, durch die Investition der Swedbank Robur in unsere Publishingstrategie und durch den Vertrieb unseres ersten Spiels im Rahmen dieser Strategie - Mutant Year Zero: Road to Eden - gekennzeichnet war. Es war ein hektisches Jahr mit mehr Aktivitäten und Projekten als je zuvor. Wir freuen uns über die Unterstützung von Partnern, Investoren und Aktionären für unsere Strategie, ein 'Key Player' in Nischenmärkten und Spielgenres zu werden, die für die großen Publisher zu klein, für kleine unabhängige Studios aber zu schwer zu erreichen sind. Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um dies zu erreichen und unsere zahlreichen laufenden Projekte an mehreren Fronten sind ein natürlicher Mechanismus zur Risikominderung (...).""Wir können bereits einen Blick in die Zukunft werfen, wobei fünf neue Spiele in Vorbereitung sind und einige neue Spiele in Betracht gezogen werden. Mehrere kleine interne Aktivitäten sind geplant, um den Umsatz mit bestehenden Spielen durch DLCs, zusätzliche Plattformen/Shops und Partnerschaften zu steigern. Wir sehen auch durch unsere zweite Akquisition innerhalb eines Jahres, dem in Lissabon ansässigen Studio ZPX, eine großartige Möglichkeit, die Produktionskapazität zu sichern und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten."