Für Mass Effect Mass Effect 2 und Mass Effect 3 können auf PC umfangreiche Texturpakete runtergeladen werden, mit denen die regulären Texturen der Spiele durch hochauflösende Varianten ersetzt werden. Für Mass Effect 2 gibt es zum Beispiel ca. 1.200 hochauflösende Texturen (2K und 4K). Beim dritten Teil sind es ungefähr 2.200 2K-/4K-Texturen. Die Mod-Entwickler wollen speziell die Texturen ausgewählt und ausgetauscht haben, die optisch am besten zu dem Classic-Look (Vanilla) der Sci-Fi-Reihe gepasst haben. Auch Qualität und Größe der Texturen wurden über die Spiele hinweg vereinheitlicht. Das folgende Video veranschaulicht die Qualitätsunterschiede am Beispiel von Mass Effect 3.Diese ALOT-Pakete ("A Lot of Textures") für die Mass-Effect-Spiele umfassen mehrere, ehemals eigenständige Grafik-Modifikationen bzw. Texturpakete und sind also eine Sammlung unterschiedlichster Textur-Mods, an der diverse Autoren aus der Modding-Szene beteiligt waren. Eine Installationsanleitung findet ihr in der jeweiligen Downloadbeschreibung bei Nexusmods.Download: ALOT-Texturen für Mass Effect Download: ALOT-Texturen für Mass Effect 2 Download: ALOT-Texturen für Mass Effect 3