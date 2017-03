StarCraft: Brood War: Patch 1.18 im Anmarsch; StarCraft Anthology wird kostenlos veröffentlicht - 4Players.de

In Zuge der Ankündigung von StarCraft Remastered hat Blizzard Entertainment noch den Patch 1.18 für StarCraft: Brood War angekündigt, der in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll. Der Patch umfasst Bugfixes, Optionen zur Veränderung der Tastaturbelegung, einen Zuschauer-Modus, "moderne" Anti-Cheat-Methoden und Kompatibilitätsverbesserungen mit Windows 7, 8.1 und 10. Sobald das Update herausgegeben wurde, will Blizzard die StarCraft Anthology (bestehend aus StarCraft und StarCraft: Blood War) kostenlos zum Download anbieten.