Deutscher Entwicklerpreis: 2016: Silence, Shadow Tactics und The Climb räumen ab - 4Players.de

Beste PR-Einzelaktion: Safety First! (JCO, Headup Games)

Beste Marketing-Kampagne: Deponia Doomsday Tour (Daedalic Entertainment)

Bester Publisher: Tivola Publishing

Bestes Game Design: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Bester Sound: Silence

Beste Story: Silence

Beste Grafik: Silence

Beste Technische Leistung: The Climb

Beste VR/AR Experience: The Climb

Bestes Studio: Mimimi Productions (Shadow Tactics)

Sonderpreis für soziales Engagement: Engagement im Rahmen der German Dev Days und für die Familie des verstorbenen Frank Fitzner (Stefan Marcinek)

Innovationspreis: AirConsole (N-Dream)

Bestes PC/Konsolen-Spiel: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Bestes Online Game: Portal Knights

Bestes Mobile Game: Skyhill Mandragora

Bestes Indie Game: The Lion's Song

Hall of Fame: Ingo Horn

Händler des Jahres: Media Markt

Bestes Deutsches Spiel: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

WTF des Jahres: Deponia Doomsday: Exklusiver Erstverkauf in der 'Computer Bild Spiele'

Sonderpreis AR/VR: Accounting (Crows Crows Crows)

Blue Byte Newcomer Award

1. Platz: Cubiverse (MDH München, Ludamus)

2. Platz: Elena (MDH Stuttgart, Catch A Cat)

3. Platz: Super Dashmatch (Games AcademyBerlin, BerlinGamesClub)

Die Gewinner des dreizehnten Deutschen Entwicklerpreises stehen fest. Bei einer Gala im Kölner Palladium wurde der von der Film und Medienstiftung NRW sowie der Stadt Köln geförderte Award in 21 Kategorien verliehen. Großer Gewinner war Daedalic Entertainment. Silence gewann die Kategorien "Beste Grafik", "Beste Story" und "Bester Sound". Shadow Tactics: Blades of the Shogun sicherte sich die Auszeichnungen für "Bestes Game-Design", "Bestes PC/Konsolen-Spiel" und "Bestes deutsches Spiel". Für die Auszeichnung "Bestes deutsches Spiel" waren Die Zwerge, Portal Knights, Shadow Tactics, Silence oder The Climb nominiert. The Climb von Crytek erhielt die Preise in den Kategorien "Beste VR/AR-Experience" und "Beste technische Leistung".Die Gewinner in den einzelnen Kategorien: