Deutscher Entwicklerpreis: 2017: Einreichungsphase gestartet - 4Players.de

Bestes VR-Game

Bestes PC-/Konsolenspiel

Bestes Mobile Game

Bestes Indie Game

Most Wanted

Bestes Game Design

Beste Grafik

Bester Sound

Beste Story

Beste Technische Leistung

Beste Marketing-Aktion

WTF des Jahres

Innovationspreis

Bestes Deutsches Spiel

Bester Publisher

Bestes Studio

Hall of Fame

Sonderpreis für soziales Engagement

Händler des Jahres

Ubisoft Blue Byte Newcomer Award

Die Einreichungsphase zum Deutschen Entwicklerpreis 2017 ist gestartet worden ( zur Website ). Bis zum 15. September 2017 können Spieleentwickler und Publisher aus deutschsprachigen Ländern ihre Games sowie Marketing- und PR-Kampagnen ins Rennen um die Auszeichnung schicken. Die Preisverleihung findet am 6. Dezember 2017 im Kölner DOCK.ONE statt."Ubisoft und sein Studio Blue Byte rufen erneut junge Entwicklerteams dazu auf, ihre Projekte für den Ubisoft Blue Byte Newcomer Award 2017 im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises einzureichen. Ubisoft Blue Byte übernimmt zum vierten Mal die Patenschaft des wichtigsten deutschen Preises für junge Nachwuchsentwickler, der so mittlerweile fester Bestandteil des Deutschen Entwicklerpreises ist. Neu ist in diesem Jahr, dass auch Studenten mit Gründungsabsichten oder Alumni, die in diesem Jahr bereits ein Start-Up gegründet haben, ihr Projekt in der Zusatz-Kategorie Gründer bewerten lassen können. Die Gewinner werden in das Acceleration-Programm des Kooperationspartners 'SpielFabrique' aufgenommen ( http://spielfabrique.eu/de/home/ ) und erhalten die Möglichkeit, bei der gamescom 2018 in den Indie Arena Booth aufgenommen zu werden."Die vollständige Liste der Kategorien des Deutschen Entwicklerpreises 2017:Von der Gesamtjury gewählte Preise:Sonderpreise:Der Veranstalter erklärt weiter: "Der Deutsche Entwicklerpreis zeichnet herausragende Games aus, die innerhalb der letzten zwölf Monate in Deutschland im Handel oder online erschienen sind. Teilnahmeberechtigt sind auch Produktionen aus Österreich und der Schweiz. Bei der Auswahl der Gewinner in den 20 Kategorien geht es nicht um den kommerziellen Erfolg, sondern vielmehr um innovative Spielideen, technische Exzellenz und neue Gameplay-Ansätze. Das 2014 eingeführte Entwicklerpreis-Summit wird wegen des großen Erfolgs und positiven Feedbacks erneut im Vorfeld der Preisverleihung ausgerichtet. Das vollständige Programm wird online unter www.deutscherentwicklerpreis.de/summit veröffentlicht. Tickets für den Deutschen Entwicklerpreis 2017 sind ab sofort online unter www.deutscherentwicklerpreis.de/tickets erhältlich."