Deutscher Entwicklerpreis: 2017: Die Nominierungen stehen fest; Bestes Deutsches Spiel: Elex, Orwell, The Inner World, The Long Journey Home oder The Surge - 4Players.de

Dreadnought

Elex

Everspace

The Long Journey Home

The Surge

Elex

Orwell

The Inner World: Der letzte Windmönch

The Long Journey Home

The Surge

Angry Birds Evolution

Card Thief

Elex

Orwell

The Surge

Ben and Ed - Blood Party

Orwell

Phoning Home

The Inner World: Der letzte Windmönch

The Long Journey Home

Robinson: The Journey

The Long Journey Home

VocabiCar

Dreadnought

Ken Follett's The Pillars of the Earth

Robinson: The Journey

The Surge

Witch It

Code 7 - Episode 1: Threading

Orwell

Phoning Home

The Inner World - Der letzte Windmönch

The Surge

Ken Follett's The Pillars of the Earth

The Long Journey Home

The Surge

Albion Online

Dreadnought

Robinson: The Journey

The Surge

Angry Birds Evolution

Glitchskier

Idle Miner Tycoon

Nelly Cootalot: The Fowl Fleet

The Inner World - Der letzte Windmönch

Battle Planet

Chaos Commando

HUXLEY

Late For Work

Viking Rage

Aerosoft

Astragon

Headup Games

FDG Entertainment

THQ Nordic

Fluffy Fairy Games

Gaming Minds Studios

Megagon Industries

KING Art Games

THREAKS

Harold Halibut Kickstarter-Kampagne

King of the Pit

Pizza Connection 3 / Das Große Pizza Creator Gewinnspiel

Ubisoft Ballermann (Wildlands)

The Parallac

Viking Rage

ViSP

Creeps

Kyklos Code

Realm of the Machines

Die Blunies in: "Rette die Blunies"

EA Outreach

Tim Plöger

Am 6. Dezember 2017 wird der Deutsche Entwicklerpreis 2017 in Köln verliehen und mittlerweile stehen die Nominierten fest. In der Kategorie "Bestes PC-/Konsolenspiel" sind Dreadnought The Long Journey Home und The Surge nominiert. Hoffnungen auf den Preis "Bestes Deutsches Spiel" können sich Elex The Long Journey Home und The Surge machen. Details zur Jury und den Auszeichnungen findet ihr hier Bestes PC-/Konsolenspiel 2017Bestes Deutsches Spiel 2017Bestes Game Design 2017Bestes Indie Game 2017Innovationspreis 2017Beste Grafik 2017Beste Story 2017Bester Sound 2017Beste Technische Leistung 2017Bestes Mobile Game 2017Bestes VR-Game 2017Bester Publisher 2017Bestes Studio 2017 (präsentiert von BIU.Dev)Beste Marketing-Aktion 2017Ubisoft Blue Byte Newcomer Award für Gründer 2017Ubisoft Blue Byte Newcomer Award für Studierende 2017Sonderpreis für soziales Engagement 2017