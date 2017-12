Deutscher Entwicklerpreis 2017: The Surge ist das "Beste Deutsche Spiel"

Die Gewinner des 14. Deutschen Entwicklerpreises stehen fest. Die meisten Auszeichnungen hat das Frankfurter Studio Deck13 Interactive erhalten. Das Team wurde für The Surge mit drei Trophäen ausgezeichnet, darunter mit dem Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel". Nominiert waren Elex, Orwell, The Inner World: Der letzte Windmönch, The Long Journey Home und The Surge. Weitere Preise in den Kategorien "Beste Grafik" und "Bestes PC- und Konsolenspiel" gingen an The Surge. Das Entwicklerstudio Osmotic Studios konnte mit Orwell zwei Preise abstauben. Der "Privacy-Invasion-Thriller" wurde für die "Beste Story" und mit dem "Innovationspreis" ausgezeichnet.Armin Laschet (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen) begrüßte die 400 Gäste des Deutschen Entwicklerpreises. In seiner Rede betonte er die hohe Bedeutung der noch jungen Branche, der es trotz der enormen Wirtschaftskraft manchmal noch an Akzeptanz fehle: "Es war mir deshalb wichtig, auch in unserem Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen ein klares Zeichen zu setzen: Wir wollen die Gamesbranche in unserem Land stärken! Und wir wollen die Chancen nutzen, die die Branche bietet: für die Gamer, für die Wirtschaft", so der Ministerpräsident. Die Landesregierung habe daher dem Landtag vorgeschlagen, die Mittel für die Gamesförderung bei der Film- und Medienstiftung im kommenden Jahr von 1 Million Euro auf 1,5 Millionen Euro zu erhöhen.The Surge (DECK13 Interactive | Focus Home Interactive)The Surge (DECK13 Interactive | Focus Home Interactive)Orwell (Osmotic Studios | Surprise Attack Games)The Inner World - Der Letzte Windmönch (Studio Fizbin | Headup Games)Witch It (Barrel Roll Games | Barrel Roll Games)Card Thief (TiNYTOUCHTALES | Arnold Rauers)The Surge (DECK13 Interactive | Focus Home Interactive)Ken Follett's The Pillars of the Earth (Daedalic Entertainment | Daedalic Entertainment)Orwell (Osmotic Studios | Surprise Attack Games)- präsentiert von LeasewebDreadnought (Yager Development | Grey Box / Six Foot Europe)Realm of the Machines (Enigma Workshops | Mediadesign Hochschule München)Viking Rage (N-Gon Entertainment | SAE Institute Cologne)Late For Work (Salmi Games | Salmi Games)Angry Birds Evolution (Chimera Entertainment | Rovio Entertainment)Pizza Connection 3 / Das Große Pizza Creator Gewinnspiel (Gentlymad | Assemble Entertainment)Headup Games- präsentiert von BIU.DevKING Art GamesProf. Dr. Linda BreitlauchStefan MarcinekTom Putzki- präsentiert von Gaming AidOutreach (Electronic Arts)alpha Tonträger