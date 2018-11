Deutscher Entwicklerpreis: 2018: Die Nominierten stehen fest, u. a. CrossCode und Far: Lone Sails - 4Players.de

Kalypso Media Group

Headup GmbH

THQ Nordic

Aerosoft GmbH

KING Art

Mimimi Productions

Paintbucket Games

Radical Fish Games

CrossCode

Bridge Constructor Portal

Far: Lone Sails

Hunt: Showdown

Railway Empire

Anno 1800

Desperados 3

Die Siedler

Iron Harvest

Tropico 6

Avorion

CrossCode

Far: Lone Sails

Orwell: Ignorance is Strength

Synthetik

Super Spell Heroes

supertype

QB - a cube's tale

CrossCode

Bridge Constructor Portal

Railway Empire

SpellForce 3

State of Mind

LootfürdieWelt – Florian Diedrich, Max Krüger, Rick Garrido, Steven Schuto und Robin Blase

Health Game Jam Rheinland Pfalz – Hochschule Trier

Streamer-Sammlung Kinderhospiz – Phil & Beppo

Far Cry 5: Camp Fett Weg

Iron Harvest Kickstarter Kampagne

The Evil Within 2: Influencer-Kampagne

Trüberbrook

Hunt: Showdown

Far: Lone Sails

SpellForce 3

State of Mind

CrossCode

Orwell: Ignorance is Strength

State of Mind

Unforseen Incidents

Far: Lone Sails

Hunt: Showdown

Railway Empire

SpellForce 3

Unforseen Incidents

Hunt: Showdown

Railway Empire

Townsmen VR

DR!FT

Escape the lost Pyramid

EURYDIKE

Synthetik

Townsmen VR

Bridge Constructor Portal

CrossCode

Far: Lone Sails

Synthetik

Unforseen Incidents

Aschenputtel – ein interaktives Märchen

Lingotopia

T3 – Take The Turn

Nominierte werden im Laufe dieser Woche auf der Website veröffentlicht.

Am 30. Oktober 2018 fand in Köln die Jurysitzung für den Deutschen Entwicklerpreis 2018 statt und nun wurden die Nominierten bekanntgegeben. Für Preise in fünf Kategorien wurden CrossCode von Deck 13 sowie Far: Lone Sails von Mixtvision Mediengesellschaft vorgeschlagen. Railway Empire von Kalypso Media kann bis zu vier Preise abräumen. Publisher THQ Nordic ist in insgesamt sechs Kategorien nominiert worden.Bester Publisher:Bestes Studio (präsentiert vom game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.):Bestes Deutsches Spiel:Most Wanted:Bestes Indie Game:Bestes Mobile Game:Bestes PC-/Konsolenspiel:Sonderpreis für Soziales Engagement:Beste Marketing Aktion:Bester Sound:Beste Story:Beste Grafik:Beste technische Leistung:Innovationspreis - Sonderpreis der Stadt Köln:Bestes Game Design:Ubisoft Blue Byte Award - Gründer:Ubisoft Blue Byte Award - Studierende:Der Deutsche Entwicklerpreis 2018 (powered by Making Games) wird am 5. Dezember in der Kölner Flora vergeben. Veranstalter des Deutschen Entwicklerpreises ist CMG Conferences, eine Tochter der Computec Media Group (zu der auch 4Players gehört).Im Vorfeld der vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, von der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Stadt Köln geförderten Preisverleihung, veranstaltet CMG Conferences den Entwicklerpreis-Summit - ebenfalls in den Räumen der Flora. Die überwiegend deutschsprachige Fachkonferenz zielt vor allen auf Vertreter der hiesigen Games-Branche und behandelt Themen rund um Spiele-Entwicklung und -Vermarktung. Die Veranstaltung richtet sich sowohl Studenten und Neugründer als auch etablierte Firmen. Tickets für die Preisverleihung am Abend und den Summit gibt es ab 149 Euro auf der offiziellen Website . Die Teilnahme am Summit für Studenten ist in diesem Jahr kostenlos.Förderer, Sponsoren und Partner des Deutschen Entwicklerpreises 2018: Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Stadt Köln, game, Blue Byte, Crytek, Assemble Entertainment und SAE Institute.