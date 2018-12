Deutscher Entwicklerpreis: 2018: Auszeichnungen verliehen; Far: Lone Sails ist das "Beste Deutsche Spiel" - 4Players.de

Am gestrigen Abend fand in der Flora Köln die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2018 statt. Der Hauptpreis für das "Beste Deutsche Spiel" ging an Far: Lone Sails zum Test ). Das Spiel von Okomotive und Mixtvision setzte sich gegen CrossCode, Bridge Constructor Portal, Hunt: Showdown und Railway Empire durch. Der Award für das "Beste PC-/Konsolenspiel" wurde an Railway Empire zum Test ) von den Gaming Minds Studios und Kalypso verliehen. Das "Beste Indie Game" ist CrossCode zum Test ) von Radical Fish Games und Deck13 Interactive. Die Preisträger wurden von einer Jury bestimmt."Ich gratuliere allen Gewinnern der einzelnen Kategorien. Der traditionsreichste Award der deutschen Spieleindustrie sieht sich vor allem als Bühne für Spitzenleistungen in der deutschsprachigen Entwicklerlandschaft. Besonders liegen mir die Newcomer und die Indie-Studios am Herzen. Der Deutsche Entwicklerpreis soll aber für alle Teilnehmer und Gewinner jedes Jahr auf Neue ein Ansporn für Innovation und Leistung sein", so Hans Ippisch, CEO der Computec Media Group.Als bestes Studio wurde Paintbucket Games ( Through the Darkest of Times ) ausgezeichnet."Wir gratulieren allen Gewinnern des Deutschen Entwicklerpreises 2018 und ganz besonders Paintbucket Games als 'Bestes Studio'", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Mit ihrem Spiel ,Through the Darkest of Times’ hat das Studio nicht nur gezeigt, wie verantwortungsvoll, kritisch und bedeutsam Spiele sein können, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Die Entwickler sind mit ihrem Projekt auch einen mutigen Weg gegangen: Der Titel war das erste Spiel, das eine Altersfreigabe der USK nach den neuen Regeln zu verfassungswidrigen Symbolen erhalten hat. Die beiden Entwickler haben damit ein wichtiges Zeichen für die gesellschaftliche Verantwortung und die künstlerische Freiheit der Games-Branche gesetzt."Im Vorfeld der vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, von der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Stadt Köln geförderten Preisverleihung, fand der von CMG Conferences organisierte Entwicklerpreis-Summit statt. Die Fachkonferenz hat auch dieses Jahr mit über 150 Besuchern wieder regen Anklang gefunden.Far: Lone Sails von Okomotive (Zürich) + Mixtvision (München)Railway Empire von Gaming Minds Studios (Gütersloh) + Kalypso (Worms)CrossCode von Radical Fish Games (Saarbrücken) + DECK13 Interactive (Frankfurt am Main)supertype von Philipp Stollenmayer – kamibox (Riedstadt)Railway Empire von Gaming Minds Studios (Gütersloh) + Kalypso (Worms)Hunt: Showdown von Crytek (Frankfurt am Main)State of Mind von Daedalic Entertainment (Hamburg)Hunt: Showdown von Crytek (Frankfurt am Main)Far: Lone Sails von Okomotive (Zürich) + Mixtvision (München)The Evil Within 2 - Influencer Kampagne von ZeniMax + Bethesda Softworks (Frankfurt am Main)Desperados 3 von Mimimi Productions (München) + THQ Nordic (Wien)THQ Nordic (Wien)- präsentiert von game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.Paintbucket Games (Berlin)Streamer-Sammlung Kinderhospize von Phil & BeppoStephan ReichartGameStop (Memmingen)Aschenputtel – ein interaktives Märchen von Golden Orb (Witten)Out of Place von Team Out of Place HAW HamburgDR!FT/ NUKKLEAR + STURMKIND (Hannover)Förderer, Sponsoren und Partner des Deutschen Entwicklerpreises 2018: Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Stadt Köln, game, Blue Byte, Crytek, Assemble Entertainment und SAE Institute.