Stronghold Legends: Überarbeitete Steam Edition veröffentlicht - 4Players.de

Die Firefly Studios haben die Steam Edition von Stronghold Legends veröffentlicht . Diejenigen, die Stronghold Legends bereits in ihrer Steam-Bibliothek besitzen, erhalten die Steam-Edition als kostenloses Update. Ansonsten ist das Fantasy-Strategiespiel für 14,99 Euro (12,74 Euro mit Launch-Rabatt) erhältlich. Neue Karten, Multiplayer-Funktionen (Steam ersetzt GameSpy), Errungenschaften, verbesserte Grafik, Sammelkarten und alle DLC-Kampagnen werden versprochen. Insgesamt sind 24 Story-Missionen enthalten. Stronghold 2 soll ebenfalls überarbeitet und als Steam Edition an den Start gehen, aber erst im nächsten Jahr.Von den Entwicklern heißt es: "Spielt als King Arthur und seinen Rittern der Tafelrunde, kontrolliert Vlad Dracul, oder werdet Teil der heroischen Saga des mächtigen Siegfrieds von Xanten. Mit jeder Kampagne tauchen Spieler in eine Welt mystischer Helden und magischen Kreaturen ein. Katapultiert Werwölfe über Burgmauern, setzt gegnerische Einheiten mit Drachenfeuer in Brand oder schickt mächtige Eisriesen, um die Verteidigungslinien des Feindes zu durchbrechen! (...) Spielt mit bis zu drei Freunden in einem von vier Multiplayer-Modi, oder geht offline gegen gerissene KI-Gegner in die Schlacht."Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer