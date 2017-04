LocoRoco: Remaster erscheint Anfang Mai für PlayStation 4 - 4Players.de

Bereits am 9. Mai wird LocoRoco Remastered für die PlayStation 4 erscheinen. Das hat Sony nach Angaben von DualShockers verkündet. Das ursprüngliche PSP-Spiel soll nicht nur grafisch aufgepeppt werden und eine native 4K-Darstellung auf der PlayStation 4 Pro bieten, sondern auch die Steuerung wird an die Fähigkeiten des DualShock-Controllers angepasst und dessen Bewegungssensoren nutzen.Nach Parappa the Rapper handelt es sich bei LocoRoco um die zweite große Neuauflage, die Sony im Rahmen des letzten PSX-Events angekündigt hatte. Jetzt fehlt nur noch Patapon...Letztes aktuelles Video: Trailer 1