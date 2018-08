Yakuza: Erst von Microsoft und Nintendo abgelehnt, jetzt laut Produzent gewollt - 4Players.de

yopparai schrieb am 14.08.2018 um 13:44 Uhr

@Dangalf: Vor allem hat die Switch in Japan inzwischen einen Marktanteil an den wöchentlichen Verkäufen, dass man sie da eigentlich nicht ignorieren *kann*. Theoretisch. Trotzdem tun?s einige immer noch und werden es auch weiter tun. Man weiß im Einzelfall nicht immer, was dahintersteckt, aber die Aussage ist recht eindeutig. Ich hätte nichts gegen Yakuza unterwegs, im Gegenteil. Die älteren Teile insbesondere sollten eigentlich gut umsetzbar sein. Aber das sind nicht immer die einzigen Zwänge. Vielleicht gibt?s nen Marketingdeal oder die Strategie sieht vor, den japanischen Markt nur so nebenher laufen zu lassen, oder sie haben gerade keine Kapazitäten frei dass sich wer ins Switch-Devkit einarbeitet, oder sie finden kein Portstudio, oder der Code ist derart schlecht dokumentiert, dass keiner nen Port in Angriff nehmen will, oder was weiß ich. Stand jetzt aber sieht?s nicht nach Yakuza auf der Switch aus, nach ganz hochoffiziellen Aussagen.