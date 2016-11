Telltale Games: Gerücht: Guardians of the Galaxy - The Video Game in Entwicklung - 4Players.de

Im Zuge des Streiks der US-amerikanischen Gewerkschaft der Darsteller und Synchronsprecher (SAG-AFTRA: Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) wurde ein Dokument veröffentlicht, dem zu entnehmen ist, welche Projekte nicht bestreikt werden sollen - und dabei sind einige unangekündigte Titel aufgetaucht. Neben "COD Stronghold a/k/a Call of Duty: Stronghold & Lethal Combat", offenbar die Codenamen des nächsten Call-of-Duty-Ablegers von Sledgehammer Games, wird auch "Guardians Of The Galaxy - The Video Game a/k/a Blue Harvest" aufgeführt. Die involvierte Produktionsfirma ist "O'Farrell Enterprises, LLC" und dort wird ebenfalls an The Walking Dead Season 3 von Telltale Games gearbeitet . Daher wird vermutet , dass sich die im Jahr 2015 angekündigte Partnerschaft von Marvel und Telltale Games um Guardians of The Galaxy drehen dürfte - passend zu Guardians Of The Galaxy Vol. 2, der im nächsten Jahr (27. April 2017) im Kino anlaufen wird.