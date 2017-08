Telltale Games: Game of Thrones Season 2 liegt auf Eis; derzeit keine Pläne für Tales from the Borderlands 2 - 4Players.de

Die zweite Staffel von Game of Thrones liegt bei Telltale Games gerade auf Eis, dies bestätigte Job Stauffer (Kommunikationsdirektor) in einem Interview bei Eurogamer . Kurz nach dem Ende der ersten Staffel hieß es, dass sie Pläne für eine Fortsetzung hätten. Diese Pläne würden derzeit aber nicht weiter verfolgt, weil sie bei Telltale ziemlich ausgelastet wären ( The Wolf Among Us Batman und The Walking Dead ). Außerdem wollen sie erstmal abwarten, wie sich die Geschichte in der Game-of-Thrones-Fernsehserie weiterentwickeln wird, um daraus ggf. "spannende Ideen" abzuleiten. Eine zweite Staffel von Game of Thrones wird somit nicht kategorisch ausgeschlossen, aber es könnte noch länger dauern.Darüber hinaus sagte Stauffer, dass eine zweite Season von Tales from the Borderlands derzeit nicht geplant sei. Man soll aber "nie nie sagen". Weitere Staffeln zu Monkey Island und Sam & Max erteilte er direkt eine Absage. Beide Serien würden zur Telltale-Vergangheit gehören, jedoch nicht zur Zukunft.