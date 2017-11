Telltale Games: Entlassungswelle trifft 25 Prozent der Mitarbeiter - 4Players.de

Telltale Games trennt sich von 25 Prozent seiner Mitarbeiter. Das hat die Softwareschmiede laut Polygon in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Damit trifft die Entlassungswelle 90 Angestellte des Studios, das sich auf Spiele bzw. interaktive Erlebnisse mit einem starken Fokus auf die Story spezialisiert hat. Dabei setzt man vor allem auf starke Marken wie The Walking Dead, Game of Thrones, Minecraft, Batman oder Guardians of the Galaxy.Als Grund für die Umstrukturierung wird angeführt, dass man die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigern will. Dafür will man in Zukunft weniger Spiele mit einem kleineren Team entwickeln und gleichzeitig mehr Wert auf die Qualität legen. Dabei peilt man auch die Umstellung der Entwicklungsabteilung auf eine Technologie an, die sich bereits bewährt haben und die Arbeit erleichtern soll. Um was es sich dabei handelt und ob man damit auf die Lizenzierung einer bestehenden Engine anspielt, wurde nicht konkretisiert. Die Technik zählte zuletzt trotz der Vorstellung einer neuen Grafikengine zu den Kritikpunkten bei Telltale-Spielen.Die Einschnitte bei der Belegschaft sollen keine Auswirkungen auf bereits angekündigte Projekte haben, darunter die vierte Staffel von The Walking Dead und Arbeiten an einer eigenen Spielemarke.