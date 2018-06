Telltale Games: Gerücht: Setzt in Zukunft auf Unity anstatt eigener Engine - 4Players.de

Telltale Games will seine eigenen Entwicklerwerkzeuge offenbar über Bord werfen und in Zukunft mit der Unity Engine arbeiten. Das behauptet zumindest Variety und will die Infos von mehreren nicht näher benannten Quelle erhalten haben. Zusätzlich hätten Jobanzeigen Hinweise auf einen möglichen Engine-Umstieg geliefert. Das Spiel zu Stranger Things soll der erste Titel werden, bei dem Unity zum Einsatz kommen soll.Derzeit arbeitet das Team noch an der letzten Staffel zu The Walking Dead, die gleichzeitig das Ende der bisherigen Engine markieren soll. Tatsächlich zählt die Technik vor allem auf der Xbox One immer wieder zu den Kritikpunkten bei Spielen aus dem Hause Telltale und die hauseigene Telltale Tool Engine wirkte veraltet.Ob der mögliche Wechsel zu Unity eine gute Idee ist, muss sich dagegen noch zeigen. In der Vergangenheit bereitete die Entwicklungsumgebung von Unity Technologies vor allem auf den beiden Konsolen immer wieder Probleme, die mitunter sogar noch deutlicher ausfielen als das, was mit der Telltale Tool Engine zustande gebracht wurde.Telltale Games selbst hat den Wechsel zur Unity Engine übrigens noch nicht offiziell bestätigt,