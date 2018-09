Telltale Games: Fast alle Mitarbeiter entlassen; Rumpfcrew soll Betrieb weiterführen; Misserfolge am Fließband - 4Players.de

According to the same source, Telltale almost didn't get through Spring 2018. The Netflix deal fell apart, which was supposed to save it. — Joe Parlock (@joeparlock) 21. September 2018

(Which doesn't mean either of those games are cancelled, just no longer published by TT) — Joe Parlock (@joeparlock) 21. September 2018

Basically, only the first season of The Walking Dead made money. Everything between that and Minecraft was a financial failure - Wolf, everything post-Season 1 of TWD, Borderlands, Game of Thrones. All failures. — Joe Parlock (@joeparlock) 21. September 2018

Telltale Games hat fast alle Mitarbeiter entlassen. Lediglich 25 Mitarbeiter würden noch "zur Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber dem Vorstand und den Partnern" im Unternehmen verbleiben. Im vergangenen Jahr waren zu Höchstzeiten fast 400 Mitarbeiter bei Telltale Games beschäftigt. Schon im November 2017 wurde Personal abgebaut. Damals wurden 90 Mitarbeiter entlassen In einem Statement via Twitter erklärte CEO Pete Hawley, dass "es ein unglaublich schwieriges Jahr für Telltale war". Ihnen sei die Zeit ausgegangen, während sich versucht haben, das Unternehmen auf einen neuen Kurs zu bringen. Er meinte, dass sie in diesem Jahr einige der besten Inhalte seit Bestehen veröffentlicht und viel positives Feedback erhalten hätten. Aber diese positiven Nachrichten hätten sich nicht auf die Verkaufszahlen niedergeschlagen.Wie und ob es mit The Walking Dead: Die letzte Staffel weitergehen wird, ist unklar. USGamer will auf Basis von Informationen aus dem Studio-Umkreis erfahren haben, dass The Walking Dead: Die letzte Staffel mit der Veröffentlichung der nächsten Episode an 25. September beendet wird. Andere Personen schreiben, dass die aktuelle The-Walking-Dead-Staffel noch abgeschlossen werden soll. Dafür soll feststehen, dass The Wolf Among Us - Season 2 und das Stranger-Things-Spiel für Netflix nicht fortgeführt werden. Wie es um die Umsetzung von Minecraft: Story Mode für Netflix stehen soll, ist ebenso unklar. Angeblich sei der Netflix-Deal, der das Unternehmen hätte retten sollen, nicht zustande gekommen.Laut Joe Parlock (Forbes Games) waren nahezu alle Spiele des Unternehmens kommerzielle Flops. Nur die erste Staffel von The Walking Dead und Minecraft: Story Mode waren nach seinen Angaben erfolgreich. The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Game of Thrones und Batman hätten allesamt aus finanzieller Sicht versagt - vor allem Batman war wohl einer der größten Misserfolge des Studios.