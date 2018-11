Telltale Games: Schließt endgültig die Pforten; erste Spiele nicht länger bei Steam verfügbar - 4Players.de

Jetzt steht es endgültig fest: Telltale Games schließt für immer seine Pforten. Wie Gamedaily.biz schreibt, will man den Prozess jetzt möglichst schnell abwickeln. Allerdings wird noch versucht, mögliche Käufer für Assets wie Quellcodes oder eigene Marken zu gewinnen, um mit den Einnahmen u.a. noch offen stehende Schulden zu begleichen. Daher handelt es sich bei der Schließung auch offiziell (noch) nicht um einen Bankrott.Ob es mit dem rasant nahenden Ende von Telltale Games in Verbindung steht oder nicht: Auf Steam sind mit Tales from Monkey Island, Zurück in die Zukunft und Jurassic Park: The Game die ersten Spiele des Studios aus dem Shop verschwunden, doch können sich Käufer die besagten Titel weiterhin herunterladen. Andere Spiele wie Game of Thrones oder The Walking Dead sind allerdings weiterhin zum Kauf verfügbar. Bei GOG, im PSN und bei Xbox Live wird derzeit sogar noch der komplette Software-Katalog gelistet.In einem Video-Kommentar hat sich Jörg bereits mit der Schließung von Telltale Games beschäftigt und inwiefern das Studio die Spielewelt beeinflusst hat.