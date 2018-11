Telltale Games: Über die Charakter-Gestaltung von Frauen: Weiße Haut, jung, große Brüste und nur mit Absätzen - 4Players.de

Btw to everyone surprised by this-you shouldn’t be. This is fairly industry standard practice. I’m just slightly more free to talk about it because the company went under. — Emily Grace Buck (@emilybuckshot) 25. November 2018

Hey remember when we asked to make Sam in Michonne look older and her face stayed the same but she was given a DD cup and a deep v neck



It was fixed before ship but that was an educational day for me — Emily Grace Buck (@emilybuckshot) 25. November 2018

Zwei ehemalige Mitarbeiter von Telltale Games haben via Twitter einige Anekdoten zu den Charaktergestaltungspraktiken in Telltale-Spielen via Twitter gestreut . Emily Grace Buck, die nun an Waylanders arbeitet, schrieb, dass sie nur ein Animationsmodell (auf Basis eines Skelettmodells; Stichwort: Rigs) für weibliche Charaktere hatten und es ausschließlich für Figuren mit Absätzen gedacht war - deswegen hätten sie fast nie die nackten Füße/Unterschenkel von Frauen gezeigt. Über die Sinnhaftigkeit von hohen Absätzen in einer Zombie-Apokalypse darf ohnehin gestritten werden. Manchmal sei auch die Oberweite von weiblichen Charakteren entscheidend, schrieb sie. Außerdem fügte sie hinzu sie, dass ihre Anekdoten im Prinzip eine branchenübliche Praxis wären.Sie schrieb in drei Tweets: "Bei Telltale haben wir fast nie die nackten Füße/Unterschenkel von Frauen gezeigt, da fast alle unsere erwachsenen weiblichen Charakter-Rigs so gebaut wurden, dass sie nur Absätze tragen konnten, wie eine Barbie. (...) Hey, erinnerst du dich, als wir darum baten, Sam in Michonne älter aussehen zu lassen? Ihr Gesicht blieb dasselbe, aber sie bekam DD-Körbchen und einen tiefen V-Ausschnitt. Es wurde vor der Veröffentlichung verändert, aber das war ein lehrreicher Tag für mich. (...) Und an alle, die von dieser Sache überrascht sind - das sollten sie nicht sein. Dies ist eine weitgehend branchenübliche Praxis. Ich bin nur etwas freier, darüber zu reden, weil die Firma pleiteging."Nathan Allen Ortega (ebenfalls ein Ex-Telltale-Mitarbeiter) stimmte mit ein und wurde sprachlich ziemlich deutlich: "Ich erinnere mich auch daran, dass ich von Korrekturen an weiblichen Charakteren gehört habe, um sie jünger/weißer/attraktiver zu machen, wenn die 'Zeit der Fickbarkeit vorbei' ist. Ich bin immer noch wütend darüber, wie sie Kate in NF [The Walking Dead: Season 3] weißgewaschen und verjüngt haben."