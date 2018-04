Bullet Witch: PC-Umsetzung erscheint in einer guten Woche auf Steam - 4Players.de

Diese Hexe hat sich Zeit gelassen: Ganze Elf Jahre, nachdem Bullet Witch hierzulande auf Xbox 360 kämpfte, tritt sie auf Windows-Rechnern noch einmal an. Genauer gesagt erscheint die PC-Version am 25. April auf Steam . Die Umsetzung wird alle kosmetischen und inhaltlichen Download-Erweiterungen umfassen sowie kleine, nicht näher genannte Verbesserungen.Lohnt sich der actionreiche Trip? In unserem Test hieß es damals: "Eigentlich steckt in Bullet Witch eine Menge Potential. Die Heldin ist cool, die aufstufbaren Waffen und Zauber machen einiges her, manche Gegner sind geradezu gigantisch und die Spielumgebungen zerbröseln in aufwändig inszenierten Effektgewittern. Doch zu viele Dinge stoßen negativ auf."