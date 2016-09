Battlefield 2142: Revive: Fans haben EAs Sci-Fi-Shooter wiederauferstehen lassen - 4Players.de

Wie PC Games N berichtet , haben Battlefield-2142 -Fans, den vor zehn Jahren erschienenen und vor zwei Jahren vom Netz genommenen Sci-Fi-Shooter von Digital Illusions und Electronic Arts (zum Test ) wiederauferstehen lassen - inklusive Rangsystem und -listen. Battlefield 2142 Revive, so der Name des Projekts, das am 23. September 2016 offiziell gestartet ist und hier kostenlos für Windows PCs heruntergeladen werden kann, wurde zwar nicht von EA abgesegnet, dürfte angesichts seines Alters und der nicht mehr vorhandenen Original-Server aber auch kein allzu großer Dorn im Auge des Publishers sein. Beliebt scheint das Comeback aber auf jeden Fall, da laut Betreibern schon vor dem offiziellen Start teils über 1.100 gleichzeitig online befindliche Spieler gezählt worden seien. Hier aktuelle, via YouTube veröffentlichte Spielszenen: