Assassin's Creed: Zweiter Kinofilm-Trailer mit dem Fokus auf Vergangenheitsszenen - 4Players.de

Der zweite Trailer zum Kinofilm "Assassin's Creed", der eigentlich für den Januar 2017 in die Kinos kommen sollte, offenbart den Handlungsort und die Zeit der Vergangenheitsreise: Die spanische Inquisition (15. Jahrhundert). Der Film rund um die Meuchelmörder erscheint am 27. Dezember noch in diesem Jahr. Der für den Film erdachte Charakter Callum Lynch, gespielt von Michael Fassbender (Steve Jobs, Shame) wird (offensichtlich von Abstergo) in den Animus gesteckt. Wie sich herausstellt, ist er ein Nachkomme der geheimen Assassinen-Gemeinschaft und kann die Abenteuer seines Vorfahren Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts erleben.Letztes aktuelles Video: Kinofilm-Trailer 2